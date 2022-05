Proti Lvovu krenil tovornjak s 23 tonami zdravil in hrane za živali

Včeraj je z velikega parkirišča pri Sv. Soboti proti ukrajinskemu Lvovu krenil tovornjak, poln hrane, zdravil (antiparazitki), veterinarskih pripomočkov in opreme za hišne ljubljenčke. S pomočjo dobrih ljudi in donacij s celega sveta je organizacija za zaščito živali Humane Society International (HSI) zbrala 23 ton dobrin v skupni vrednosti sto tisoč evrov. Prevoz na relaciji Trst–Lvov je organiziral italijanski odsek HSI, ki se je po pomoč obrnil na špeditersko podjetje Alfa Spedizioni Srl na Fernetičih. Ta je ponudil brezplačen prevoz.

Polnjenje tovornjaka se je začelo včeraj dopoldne. Voznik Sergej, ki ni navajen medijske pozornosti, je bil v veliki zadregi, a je novinarjem zaupal, da je izredno ponosen, da lahko svojim sodržavljanom dostavi hrano in pripomočke za hišne ljubljenčke. Zadovoljna, da jim je uspela tako pomembna akcija zbiranja pomoči, je bila Martina Pluda, direktorica HSI Italija, ki je povedala, da v Ukrajini že nekaj časa primanjkuje lokalnih zalog. S pomanjkanjem se soočajo tudi veterinarske klinike, je dodala sogovornica, ki se je za pomoč zahvalila špediterju Alfa in ukrajinsko govorečemu osebju, ki je uspešno vzpostavilo stike z organizacijo UAnimals, ki bo v Lvovu prevzela tovor. Ta organizacija bo nato hrano razdelila zlasti družinam in zavetiščem na vzhodu države, kjer je pomanjkanje zalog najbolj občutno.