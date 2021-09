Proti šolskemu osipu ne samo v učilnicah, temveč tudi na svežem zraku

Ne le v šoli, temveč na svežem zraku in zlasti v družbi ali bolje v skupini. Pri zadrugi La Quercia verjamejo, da se boj proti zgodnjemu opuščanju šolanja ne sme odvijati le v šolskih klopeh in da mora potekati čim bolj večplastno, obsegati vrsto najrazličnejših dejavnosti. Med poletno različico projekta Scuoletta di Strada, s katerim se na Tržaškem s skupnostjo San Martino al campo in zadrugo Prisma borijo proti šolskemu osipu, niso le pisali nalog in se učili, temveč tudi kuhali, veslali s kajaki, odhajali na izlete, speljali vrsto delavnic, krepili medosebne odnose in še marsikaj. Le če zaupajo vase in vedo, da niso sami, bodo dobili spodbudo, naj vztrajajo, je pojasnil koordinator projekta Enrico Degenhardt.

Aktivnosti se je trikrat na teden udeleževala skupinica dvajsetih dijakov različnih tržaških nižjih srednjih šol. Običajno se sicer srečujejo zlasti med šolskim letom, v oporo jim je tudi psiholog. Scuoletta se vključuje v širši deželni projekt Thank God It’s Monday, ki od leta 2018 poteka pod okriljem organizacije Opera Sacra Famiglia iz Pordenona. Ta že s samim imenom namiguje, da se lahko otroci in mladi veselijo tudi ponedeljka, torej začetka šolskega tedna. Pri njem sodeluje sedemnajst subjektov t.i. tretjega sektorja, finančno ga krijejo z javnim razpisom, s katerim neprofitna organizacija Con i bambini dodeljuje sredstva iz sklada proti revščini na področju izobraževanja.

Razlogov, da mladi ne zaključijo obveznega šolanja je veliko in se medsebojno prepletajo, je še dodal. Segajo pa od slabših socialno–ekonomskih razmer in pogojev do organizacije izobraževalnega sistema, šolskega okolja in odnosa med profesorjem in učencem... Pri preprečevanju osipa pa so človeške vezi temeljnega pomena. Ko so se te v času popolnega zaprtja zaradi pandemije popolnoma pretrgale, se je pojav osipa celo podvojil.