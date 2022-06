Proti žičnici tudi na shodu

Odbor proti izgradnji žičniške povezave med Barkovljami in Opčinami v petek napoveduje protestni sprevod po ulicah tržaškega mestnega središča. Nasprotniki infrastrukturnega projekta bodo ob 17. uri krenili s Trga Oberdan, protest se bo sklenil na Velikem trgu. Dogodek so danes dopoldne napovedali in predstavili v Novinarskem krožku.

»Radi bi, da se shod izkaže za praznik,« je na tiskovni konferenci dejal predsednik odbora No ovovia William Starc. Odbor je v preteklih dneh na petdesetih stojnicah po Trstu in okolici razdelil več kot 10.000 letakov, na kateri so utemeljeni razlogi za nasprotovanje projektu gradnje žičnice. Veliko je bilo tudi pogovorov z občani, tako s tistimi, ki žičniško povezavo podpirajo, kot z onimi, ki projektu nasprotujejo.

»Čudil nas je nivo znanja o projektu, ki so ga izkazali nekateri občani,« je izpostavil Starc, ki je med ljudmi opažal željo po večji vključenosti v javno debato.