Proticepilci so se pomešali med maškare

Mimoidočim ni bilo takoj jasno, kaj se dogaja na Stari mitnici, saj je prisotnost številnih mask, letenje konfetov in zvitkov ustarilo vzdušje pravega pustnega rajanja. Na ritem, ki ga je skandiral boben, pa so se zbirali nasprotniki covidnega potrdila in vladnih ukrepov za zajezitev pandemije. Booster woman, rokavica Draghi no te guanto, klovni, plišasti medvedki, konjeniki, gusarji in protestniki brez maske, so stopili na ulico za transparentom z napisom proti vojni. A policija množice ni spustila čez trg v ulico Carducci. Shod je okrog 400 demonstrantov tako začelo v smeri Trga Garibaldi. Nadaljevali so ga po Ulici Madonnina.