Prva ladja za križarjenja na območju bodočega novega terminala

Včeraj se je v Starem pristanišču, na morju pred Skladiščem 26, privezala prva ladja za križarjenja. Plavajoči hotel norveškega ladjarja je tako odprl sezono privezovanj ladij na območju, ki bo nekoč, ko bo končana urbana regeneracija Starega pristanišča, ponujal nov potniški terminal.

O tem, da bo ladje za križarjenje preselili v ta del mesta, se govori že nekaj let. Letos so tudi poskusili kar nekaj plavajočih hotelov preusmeriti v Staro pristanišče, a vsi poskusi so iz takšnih ali drugačnih razlogov padli v vodo. Včeraj okoli poldneva je poskusni privez končno uspel in kar impozantno je bilo opazovati velikanko med delavskimi žerjavi.

Vsekakor pa stavka pristaniških delavcev ni dobra novica za velike ladjarje, ki delajo v svetu križarjenja. Grožnja o daljši stavki v tržaškem pristanišču je prestrašila ladje velikanke družbe MSC, ki se je odločila, da jih preusmeri v pristanišče v Margheri pri Benetkah. Kaže, da gre le za ladje, ki so bile v tržaškem pristanišču napovedane za ta konec tedna, kaj bo potem bodo pri podjetju odločali sproti, glede pač na razvoj dogodkov.