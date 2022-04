Prva pošiljka humanitarne pomoči za Mikolajiv

Več kot 1500 kilometrov dolga pot, sedemnajst ur vožnje, pet držav, en cilj: pomagati ukrajinskim državljanom, ki so se znašli sredi vojne vihre. Jutri zvečer bo ob 20. uri s sedeža tržaških mestnih redarjev San Sebastiano v Ul. Revoltella krenila prva pošiljka humanitarne akcije Trst objema Mikolajiv (Trieste abbraccia la città di Mikolajiv - #Трієст обіймає Миколаїв), s katero hoče tržaška občina pomagati pristaniškemu središču na jugu Ukrajine. Obe občini sta se leta 1997 povezali v sklopu evropskega programa Tacis City Twinning. Napadi na Mikolajiv (rusko Nikolajev) se vztrajno vrstijo že več tednov, ljudje potrebujejo marsikaj.

Tri vozila civilne zaščite in združenja alpincev jim bodo dostavili približno 1200 kilogramov hrane, higienskih pripomočkov, kompletov prve pomoči in zdravil, za katere so izrecno zaprosili v občinskem odboru ukrajinskega mesta, je povzel generalni direktor operativnega štaba Fabio Lorenzut. Skozi Slovenijo in Madžarsko bodo pripotovali do romunskega mesta Husi ob meji z Moldavijo, od koder poteka humanitarni koridor za Mikolajiv. Članom odprave je danes dopoldne na krajši slovesnosti pred odhodom tržaški župan Roberto Dipiazza voščil vso srečo. Na klic so se odzvale trgovske verige Despar, Coop Alleanza 3.0, IN’s Mercato in Bosco. V kratkem se bodo iz Trsta v Ukrajino odpravili še po otroke iz tamkajšnjih sirotišnic. Nadejali so si, da bi jih s sabo pripeljali že tokrat, vendar v morju potrebnih dovoljenj še vedno čakajo na tistega ukrajinskih oblasti, je pojasnil tržaški občinski odbornik za socialno politiko Carlo Grilli.