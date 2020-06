Prva zelena luč za D'Agostina

V Rimu se nekaj premika v pravo smer oziroma v jasno podporo vrnitvi Zena D'Agostina na čelo Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana. Odbor za proračun v poslanski zbornici je včeraj ocenil, da je amandma k uredbi z zakonsko močjo za ponoven zagon gospodarstva, ki so ga po zamisli poslanke Demokratske stranke Debore Serracchiani in ministra za gospodarski razvoj Stefana Patuanellija (Gibanje 5 zvezd) predlagali trije člani odbora Fabio Melilli (DS), Carmelo Misiti (G5Z) in Luigi Marattin (Italia Viva), upravičen. Ko bi bil amandma naposled sprejet, bi tožbe zoper D'Agostina propadle in slednji bi lahko znova prevzel vajeti svojih dosedanjih poslov.

O amandmaju bodo razpravljali in ga posledično - morda še pred torkom - tudi odobrili znotraj poslanskega proračunskega odbora; temu bi že v petek, 3. julija, lahko sledila debata v poslanski zbornici, po morebitni odobritvi pa naj bi snop amandmajev in uredba romali še v senat, kjer naj ne bi bilo ovir.