Prvi dan brez potrebnega kadra

Tudi za večino šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem, tako kot v celi Italiji, je danes potekal prvi dan pouka v letu 2022. Po prazničnem premoru, ki se je za marsikoga spremenil v božično karanteno, je ponovno nastopil čas sedenja za šolskimi klopmi, ali, ponekod, pred ekranom. Pa tudi čas težav povezanih z obveznim cepljenjem kadra. Vzgojitelji, učitelji in profesorji niso vsi pristali na vladne odločitve. Največje težave so trenutno opazili na večstopenjskih šolah na Opčinah in v Dolini, kjer povzroča iskanje nadomestnega osebja nemalo preglavic. V okviru openskega ravnateljstva se celo tvega začasno zaprtje štirih vrtčevskih oddelkov. Šola poziva, naj se brezposelni vzgojitelji prijavijo za začasno zaposlitev.

