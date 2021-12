Prvi dan kontrol v javnem prevozu

Od danes so necepljeni ali netestirani izključeni tudi iz javnega prevoza. V veljavo so stopili strožji protikoronski ukrepi, v skladu s katerimi se lahko z mestnimi avtobusi in regionalnimi vlaki peljejo samo cepljeni, tisti, ki so covid-19 preboleli, ali tisti, ki imajo negativen izvid testa na novi koronavirus. Prvi dan novih pravil so pripadniki sil javnega reda napisali nekaj glob, te se gibljejo med 400 in 1300 evrov, vozniki pa so med jutranjo konico, ko se dijaki z avtobusi peljejo v šolo, opazili drastičen upad števila potnikov. Po okrožnici, ki jo je izdal prefekt Annunziato Vardè, naj bi potrdila na dan preverjalo okoli 20 predstavnikov sil javnega reda. Kontrole izvajajo policija, karabinjerji, finančna policija in lokalna policija. Slednja je v akcijo kontroliranja covidnih potrdil vključila štiri mestne redarje; dva sta t.i. zelena potrdila preverjala včeraj dopoldne, dva pa popoldne. Kot je povedal šef lokalne policije Walter Milocchi, so mestni redarji včeraj dopoldne status potnikov preverjali skupaj s kontrolorji javnega prevoznika Trieste Trasporti na Trgih Sansovino in Oberdan, skupno pa so v dopoldanskih urah preverili status 107 potnikov.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.