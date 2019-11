Prvi italijanski kriminalist: mešane patrulje zelo koristen inštrument

»Mešane patrulje so inštrument, ki se je izkazal za zelo koristnega, na začetku z minimalnim kontingentom, zdaj pa nam uspe za posamezno patruljiranje dodeliti od osem do deset oseb.« Tako meni načelnik italijanske kriminalistične policije in namestnik generalnega direktorja za javno varnost Vittorio Rizzi, ki se danes mudi v Trstu na deželni konferenci o mednarodnem policijskem sodelovanju. Po Rizzijevem mnenju so mešane patrulje oblika, ki omogoča način dialoga med raznimi državami ter oblika integracije in zelo močno znamenje o tem, kako je vprašanje varnosti globalnega značaja.

Govornik je poudaril pomen in potrebo po mednarodnem sodelovanju med policijskimi silami posameznih držav, zlasti na področju izmenjave informacij in operativnega sodelovanja, naštel je že obstoječe ustanove in zveze, kot npr. Interpol ali Europol, ter opozoril na še vedno premajhno prisotnost italijanskih predstavnikov v vodstvenih in srednje pomembnih organih mednarodnih policijskih agencij in združenj. Da bi okrepila »težo« v teh organih, je Italija pripravila projekt o boju proti kalabrijski organizirani kriminalni združbi ‘ndrangheti, ki predstavlja globalno grožnjo.

Medpolicijsko sodelovanje pa ima svoje sončne in senčne strani, je Rizzi diplomatsko odgovoril na vprašanje v zvezi s tem, da nemška policija pred časom italijanske oblasti ni obvestila o nevarnosti dominikanskega državljana Alejandra Augusta Stephana Merana, ki je preteklega 4. oktobra na tržaški kvesturi ustrelil policista Pierluigija Rotto in Mattea Demenega.