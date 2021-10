Prvi korak na poti obnove območja

Ob robu kamnitega dela trga stojijo danes kamnite klopi, pri strani pa se bohoti tudi star vodnjak, ki je tudi v novem okolju našel svoj idealen prostor. Poskrbljeno je tudi za zelenice, v katere so posadili zimzelene rastline, v prihodnje pa napovedujejo še namestitev koristne pergole, za katero so že dodeljena potrebna sredstva. Del trga so tudi asfaltirali in na njem zarisali urejena parkirna mesta, ki spominjajo na priveze čolnov, tako da se morje idejno seli tudi na kopno.

Dela, ki so vredna več kot 600 tisoč evrov, so se kljub nekaterim nevšečnostim zaključila v doglednem času, je na včerajšnji slovesnosti na obnovljenem trgu dejal devinsko-nabrežinski odbornik za infrastrukturna dela in urbanistično načrtovanje Lorenzo Pipan. V mislih je imel neprijetno odkritje, da je vodovodno omrežje pod trgom povsem dotrajano, podjetje AcegasApsAmga pa je brez opletanj rešilo situacijo – združili so tako obnovo kanalizacije in trga. »Dela so se res zavlekla, vendar smo se na tak način izognili nevarnosti, da bi bili primorani čez nekaj let vse ponovno podreti,« je ugotavljal odbornik Pipan, ki seveda ni pozabil na pandemijo, ki je močno upočasnila vsa javna dela. Pred slovesnim prerezom traku je trg blagoslovil župnik Fabio La Gioia.

