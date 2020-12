Prvi odmerki cepiva v Trstu že 29. decembra

Trst bo prve odmerke cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech prejel predvidoma 29. decembra, prvo cepljenje pa bo potekalo v katinarski bolnišnici. Zdravstveno podjetje Asugi bo cepljenje sprva izvajalo v katinarski bolnišnici in v bolnišnici v Tržiču, v tej začetni fazi pa bodo imeli na voljo okoli tri tisoč odmerkov. Prve odmerke zdravila bodo prejeli najbolj izpostavljeni in ogroženi zdravstveni delavci ter zaposleni v domovih za starejše občane (v zasebnih in javnih).

To nam je povedal generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana, ki je ob tem tudi dejal, da bodo v Furlaniji - Julijski krajini težko pričakovano cepljenje simbolično začeli to nedeljo, 27. decembra, ko bodo na deželnem sedežu civilne zaščite v Palmanovi vbrizgali prvih 265 odmerkov cepiva. Cepiva v okviru Vax day bodo prejeli zdravstveni delavci in nekateri stanovalci domov za starejše.