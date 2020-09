Novi koronavirus se je pojavil tudi na tržaških nižjih srednjih šolah. Na bris je bil namreč pozitiven dijak šole Julia na Drevoredu 20. septembra. Zaradi okužbe je moralo v samoizolacijo 17 sošolcev in osem profesorjev, ki so bili z okuženim v stiku pri pouku, prav tako poteka preverjanje stikov okuženega dijaka s sorodniki in prijatelji. Novico je na Twitterju objavil deželni podpredsednik in odgovorni za zdravje Riccardo Riccardi.