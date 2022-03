Prvih 24 že na delu

Tržaška občina je v teh dneh zaposlila 24 ljudi, načrtuje pa, da jih bo v naslednjih mesecih še dodatnih 40 ali več: skupno število novo redno zaposlenih (s pogodbo za nedoločen čas) bi se lahko približalo stotici. Tako je včeraj napovedal Stefano Avian, ki je v občinski upravi odgovoren za osebje. Med pravkar zaposlenimi je 17 tehnikov - geometrov in sedem informatikov. Med njimi so trije odgovorni višji uradniki – teh v občinski kadrovski zasedbi že dalj časa primanjkuje.

Vseh 24 novih občinskih uslužbencev so zaposlili na podlagi javnega natečaja, s katerim želi občina tako zapolniti nezasedena sistematizirana delovna mesta kot okrepiti svojo kadrovsko zasedbo, ki trenutno šteje 2212 zaposlenih za nedoločen čas. Odbornik Avian in generalni direktor Fabio Lorenzut sta novim zaposlenim včeraj izrekla dobrodošlico v Palači Gopčević, ko so se ti vrnili v občinske urade, pa sta o novih zaposlitvah spregovorila z mediji.