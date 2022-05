Prvomajski večeri in pokloni

Začelo se bo že danes. SKD Barkovlje in OŠ Finžgar vabita danes ob 14.30 na počastitev padlih na barkovljanskem pokopališču. Na sporedu je polaganje vencev, nato bo priložnostno misel ponudil Martin Poljšak in nastopili bodo učenci domače osnovne šole Finžgar. Za glasbeno kuliso bo poskrbel violinist Florian Suppani.

SKD Lonjer - Katinara vabi jutri ob 19. uri na proslavo pri spomeniku padlim v NOB v Lonjerju – Od napada na bunker do osvoboditve.

Sekcija VZPI ANPI Prosek Kontovel Anton Ukmar - Miro in Mladinski krožek Prosek Kontovel prirejata v sodelovanju z vaškimi društvi prvomajski predvečer jutri ob 20.30 na B’lancu. Slavnostni govornik bo Renato Kneipp, sledil bo kres. V primeru slabega vremena opozarjajo, da bo proslava v Kulturnem domu na Proseku.

V Domu Alberta Sirka v Križu bo jutri ob 20. uri tradicionalni prvomajski predvečer, ki ga prirejata SKD Vesna in domača sekcije VZPI-ANPI Evald Antončič. Častni gost prireditve in slavnostni govornik bo predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Marijan Križman, ki bo na večeru spregovoril skupaj s pokrajinskim tajnikom VZPI-ANPI Fabiom Vallonom. Kulturni program bodo oblikovali osnovna šola Alberta Sirka, pevec Darko Nikolovski ter domači zbor Zlate ribice z glasbenikom Aljošo Saksido. Prireditvi bo sledila baklada po vaških ulicah do spomenika padlim, kjer bo zapel moški pevski zbor Vesna. Križanke in Križani bodo prvi maj, kot vedno, pričakali s kresom pri Procesji.

Trebenska društva in organizacije vabijo na predvečer 1. maja na tradicionalni pohod. Zbirališče bo jutri ob 19. uri na vaškem trgu. Po glasbenem uvodu vaške godbe na pihala se bodo pohodniki podali na grič, kjer bodo na bor obesili rdečo zastavo. Vse vaščane obenem vabijo naj na balkon, okno ali pročelje izobesijo zastavo ali nekaj rdečega.

Slovesno bo tudi pri sosedih na Padričah in v Gropadi, kjer bo Vzpi-Anpi Gropada Padriče v duhu povezanosti, solidarnosti, pravičnosti, svobode in miru priredilo proslavo ob dnevu osvoboditve. Jutri bodo ob 19.30 venec položili pred spomenik NOB v Gropadi, ob 19.45 pred spomenik Karla Destovnika Kajuha pri osnovni šoli v vasi, ob 20. uri pa še pred spomenik padlim na Padričah. V nedeljo je predvidena budnica s trebensko godbo na pihala ob 6.15 na Padričah, ob 6.45 še v Gropadi, kjer bodo dvignili tudi rdečo zastavo, ob 7.30 bo še v Bazovici. Okrog 11. ure načrtujejo skupni gropajsko-padriški rdeči piknik na šolskem vrtu. Na sebi imejte nekaj rdeče barve, svetujejo.

Mladinski krožek Bazovica in vaške organizacije prirejajo jutri prvomajski nočni pohod na Kokoš. Ob 20.30 je predviden poklon padlim pred vaškim spomenikom in nastop združenega MePZ Lipa in Rdeča zvezda (vodita Tamara Ražem oz. Rado Milič), sledil bo prižig tabornega ognja in zbiranje prijav za pohod. Slednji bo štartal ob 21.30. Ob prihodu na vrh je predviden dvig rdeče zastave, po postavitvi pa se lahko prvi pohodniki vodeno vrnejo v vas. Obvezna je svetilka in primerna obutev.

VENCI OB OSVOBODITVI

Občina Zgonik bo ob 77. obletnici osvoboditve polagala vence danes ob 11. uri – Prosek pokopališče, ob 11.15 spomenik padlim na Proseški Postaji, ob 11.45 Gabrovec (plošča Leander Furlan) in ob 12. uri Samatorca (spomenik L. Kokoravec – Gorazd). Podobno bo jutri – zbirališče ob 18. uri pri osrednjem spomeniku v Zgoniku, sledil bo ob 18.10 postanek v Repniču (spominska plošča), ob 18.20 bodo v Briščikih (Hiša spomenik), ob 18.30 v Gabrovcu (spomenik padlim), ob 18.45 v Samatorci (spomenik padlim), ob 19. uri v Saležu (spomenik padlim), ob 19.15 v Zgoniku (vaški spomenik padlim) in še ob 19.30 Zgonik (občinski spomenik).

Občina Dolina bo polagala vence k spomenikom padlim po vaseh dolinske občine danes: ob 9.15 zbirališče pred občino, ob 9.30 Dolina – spomeniški park občinskega spomenika padlim v Dolini, ob 9.50 Dolina – spomenik padlim na Taborju, ob 10. uri Dolina – pokopališče, ob 10.10 Prebeneg – spomenik padlim, ob 10.20 Mačkolje – spomenik padlim, ob 10.35 Domjo – spomenik padlim, ob 10.50 Ricmanje – spomenik padlim na pokopališču, ob 11.05 Boršt – bunker, ob 11.15 Boršt – spomenik padlim na pokopališču, ob 11.30 Gročana – spomenik padlim in še ob 11.45 Boljunec – spomenik padlim.

Devinsko-nabrežinska občina bo ob prazniku dela ob 10. uri položila venec pred spominsko obeležje padlim na delu, in sicer na stranskem zidu stavbe občinske knjižnice in nekaterih občinskih uradov v Nabrežini.