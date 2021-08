Psi in muce bodo razveseljevali male bolnike

Božanje živali je predvsem pomirjajoče, to pa zaradi tega, ker prijeten dotik puhastih štirinožcev omogoča sproščanje dopamina, snovi, ki prinaša med drugim dobro počutje in nižji pritisk, ter zmanjšuje hitrost dihanja. Ko gre za stik z lastno domačo živaljo, se vsi pozitivni učinki še povečajo. Zato so si v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo v Trstu zamislili projekt Pet visiting (Domače živali na obisku), s katerim domačim živalim bolnikov dovoljujejo vstop v prostore bolnišnice, malim bolnikom in tudi pacientkam na porodniškem oddelku pa nudijo dragocen trenutek razvedritve.Nenavadne obiske bodo dovoljevali od jutri dalje. Projekt se je rodil v bolnišniškem laboratoriju za komplementarne terapije (za katerega je odgovorna Loredana Dittura), ki ga upravlja zdravstveno osebje pod vodstvom doktorice Livie Bicego. Začetek obiskov so napovedali danes na tiskovni konferenci v Burlu.»Hospitalizacija predstavlja za otroka velik stres, povzroči lahko celo travmo, ker je otrok oddaljen od družine, doživlja lahko boleče posege in se je primoran soočiti z neznanci,« je na včerajšnji predstavitvi povedala doktorica Raffaella Dobrina. »Raziskave dokazujejo, da imajo pa aktivnosti v družbi štirinožcev med zdravljenjem v bolnišnici zelo pozitiven vpliv, tako na psihološko kot na fizično stanje otroka.«

