Psička zgrmela v prepad

Gasilci in gorski reševalci so sinoči med 17. uro in 18.30 reševali psičko v dolini Glinščice. Koker španjel po imenu Milly je namreč blizu tretjega predora v smeri Botača zašel na rob poti in brez nadzora svojih gospodarjev padel petnajstih metrov nižje. Ostal je ujet na polici med navpičnima stenama, na robu prepada. Ker ga ni bilo mogoče doseči niti od spodaj niti s spustom z vrvjo, so se odločili za intervencijo z gasilsko lestvijo. To so položili nekaj metrov stran od prepadne stene, štirje gorski reševalci so splezali nanjo in preplezali nekaj polic in sten, na katerih so se zavarovali, naposled pa prispeli do psičke. Zvezali so jo na povodec in jo v naročju prenesli na varno ter jo izročili srečnima lastnikoma.