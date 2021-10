Puzzer na pogovor na prefekturo

Na Velikem trgu v Trstu vztraja nekaj tisoč protestnikov proti covidnemu potrdilu. Dober del jih je iz drugih krajev, od Furlanije do Veneta. Vodja protesta Stefano Puzzer je po pogovorih s policisti oddelka Digos nagovoril množico in dejal, da bo tričlanska delegacija vstopila v prefekturo, »ker ne moremo sedeti tukaj cel dan pod soncem«. Kmalu bodo torej znane nadaljnje novosti. Ljudje še naprej pojejo in skandirajo gesla.

Ponovno je prišlo do besednih napadov na novinarje, snemalna ekipa televizije Tele4 se je morala umakniti izpred prefekture, ker jo je množica zmerjala z vzkliki »prodani, prodani«. Napadi na novinarje se na shodih proti covidnemu potrdilu ponavljajo vsakodnevno.