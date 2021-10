Puzzer nagovoril protestnike

Vodja protestnikov, ki so se združili v Odbor 15. oktober, in zastopnik pristaniških delavcev Stefano Puzzer je danes v Starem pristanišču in nato na Velikem trgu nagovoril večjo množico protestnikov. Na Velikem trgu jih je bilo približno dvatisoč.

Na zborovanju so množico poleg Puzzerja nagovorili še drugi nasprotniki zelenega covidnega potrdila, ki so prišli iz cele Italije.

Kot omenjeno so ustanovili Odbor 15. oktober, ki bo zagovarjal njihova stališča in edini uradno seznanjal javnost. Popoldne bodo ob 17. uri predstavniki omenjenega odbora spregovorili na novinarski konferenci.