Račun za vodo: prej 1000, potem pa 7300 evrov

V kavarni San Marco so doslej za porabo vode plačevali približno 1000 evrov, pred meseci pa jim je prispel račun, na podlagi katerega bi morali plačati 7300 evrov. To je posledica retroaktivnega izvajanja novega sistema računanja porabe vode na podlagi sklepa št. 665/2017 državnega regulatorja za porabo vode ARERA, za kar se je odločila družba AcegasApsAmga, ki je tako začela zaračunavati tudi razliko od 1. januarja 2018, ko je začel veljati novi sistem. Polemika je izbruhnila že sredi poletja, ko so se oglasili nekateri podjetniki in upravitelji javnih lokalov, katerim so prispeli astronomski računi za vodo, pred nedavnim pa je tržaški občinski svet izglasoval svetniško pobudo opozicije, ki poziva k prekinitvi izvajanja novega sistema in imenovanju članov odbora porabnikov, ki je predviden po zakonu.

Včeraj se je oglasila tudi tržaška sekcija Zveze obrtnikov in malih podjetnikov CNA, ki od družbe AcegasApsAmga zahteva izničenje poviškov na podlagi novih tarif za porabo vode. Pri CNA sicer ne kritizirajo sklepa državnega regulatorja, ampak način, kako ga je podjetje, ki je na krajevni ravni pristojno za vodno omrežje oz. porabo vode, začelo ta sklep izvajati, začenši s pomanjkanjem primernega informiranja. Pod hudo kritiko pa je odločitev AcegasApsAmga, da nove tarife zaračuna tudi za nazaj, od 1. januarja 2018, odkar je začel veljati sklep ARERA, ki pa bi moral začeti polno veljati šele s 1. januarjem 2022. Zato naj družba izniči omenjene poviške, da bi se tako številna podjetja oz. javni lokali izognili zaprtju in posledični izgubi službe določenega števila zaposlenih. Od deželne uprave Furlanije - Julijske krajine pa zahtevajo imenovanje odbora porabnikov, ki ga predvideva tudi sklep ARERA in bi lahko preprečil nevšečnosti, do katerih je prišlo, menijo pri zvezi CNA.