Rad bi postal zdravnik

Z izbiro višje srednje šole je bil povsem zadovoljen. Tako prednosti kot slabosti slednje so namreč pripomogle, da je postal tak, kakršen je sedaj. Med koronavirusnim zaprtjem šol in posledičnim poukom na daljavo je najbolj pogrešal izmenjave v okviru programa Erasmus+ ter laboratorijske vaje pri tehničnih predmetih. Kljub vsemu temu pa se je Gabriel Miani hrabro spopadel s težkimi razmerami in z najvišjo oceno zaključil petletni študij na Državnem izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana, na smeri Kemija, materiali in biotehnologije.

V elaboratu oziroma uvodni temi je analiziral in predstavil namembnost eteričnega olja čajevca, bolje poznanega kot »tea tree oil«. »Med svojim eksperimentalnim delom sem odkril, da ima to eterično olje protibakterijski učinek. Uporabno je lahko za osebno nego, zdravljenje mozoljev ter celo za razkuževanje zraka,« je razložil.

Gabrielovo poletje bodo zaznamovale tudi priprave na vstopni izpit za Fakulteto za medicino na Univerzi v Trstu. Mladi talent bi namreč rad postal zdravnik.