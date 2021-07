Rad ima matematične igre

Martin Cufar, ki v prostem času rad rešuje zaplete z Rubikovo kocko in podobne matematične igre, je zaključni izpit na znanstveni smeri Liceja Franceta Prešerna opravil z odliko. Dijak iz Bazovice je povedal, da je na maturi nastopil zadnji, »25. junija, čisto na koncu. Kar je bilo po eni strani pozitivno, ker sem imel več časa za pripravo.«Na izpitu je maturant najprej predstavil svoj elaborat Matematična analiza kot sredstvo za predvidevanje, nato je temo predvidevanja obravnaval pri ostalih predmetih. »Pri filozofiji sem na primer spregovoril o pozitivizmu in o moči znanosti nasploh,« je dejal Martin. Analiziral je tudi nekatere modele, ki se jih na znanstvenem področju poslužujejo, da bi predvideli določene pojave. Izpostavil je primer znanstvenega modela SIR za predvidevanje epidemij, tako da bi bila izbrana tema na izpitu čim bolj aktualna.

Znanost Martina zelo prevzema in po poletnih počitnicah bo začel študirati električno energijo na oddelku za inženirstvo. Želi si ostati v naših krajih in vpisal se bo na Univerzo v Trstu.V Bazovici se Martin že od malega ukvarja s športom in sicer pri Športnemu društvu Zarja, kjer igra nogomet. Poleg športa zaznamujejo njegov prosti čas matematične igre, v katerih, pravi, »ni niti toliko matematike, kot bi kazalo na prvi pogled.« Kako bo svoj čas izkoristil med preostankom poletja, še ne ve; pred kratkim je del počitnic preživel s sošolci na Hrvaškem. Te in ostalih izkušenj s sošolci se bo najbolj spomnil, kadar bo nekoč razmišljal o preteklih letih na liceju. »Gotovo se bom z veseljem spominjal tudi tega zadnjega šolskega leta nasploh,« je povedal Martin in dodal, da je bilo res pestro, kajti nekaj časa je preživel doma, nekaj časa v šoli in stalno se je vse hitro spreminjalo. »Vsekakor je bilo lepo, lepo leto.«