Rada bi bila zdravnica brez meja

Ko more, se odpravi na potovanje. Najbolj so ji bile všeč Tajska, Indija, Kenija in Senegal, kjer je srečala domorodna ljudstva in spoznavala njihov način življenja. Carlotta Cupin, 19-letnica, ki je z odliko sklenila petletni študij na znanstvenem liceju Franceta Prešerna na smeri uporabne znanosti, pa bi rada v prihodnosti potovanja združila z drugo veliko ljubeznijo: medicino in prostovoljno službo pri organizaciji Zdravniki brez meja.

»K sreči sem imela med potovanji priložnost pobliže spoznati realnost držav, ki sem jih obiskala. Bila sem v stiku z domačini, ki so me res očarali. Tako sem sklenila, da jim poskusim po svojih močeh pomagati,« je razložila mladenka od Svetega Justa, ki se ji je zdela maturitetna preizkušnja miren klepet s profesorji o študijski snovi.»Na prizorišče sem pristopila zelo mirno. Začela sem z elaboratom o Maxwellovih enačbah in elektromagnetizmu v 19. stoletju. Sledili so Cankarjev Kralj na Betajnovi pri slovenščini in Leopardijev Dialogo tra la natura e un islandese pri italijanščini. Nato je bil na vrsti še citat iz Coleridgevega dela The Rime of the Ancient Mariner, ki sem ga navezala na vse ostale maturitetne predmete. Vedela sem, da bo v eni uri vsega konec,« je priznala Carlotta, ki bi vsekakor ponovno izbrala šolo, na kateri je pravkar zaključila s študijem. Že od osnovne šole namreč obožuje matematiko in znanost.