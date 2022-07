Rada bi gojila ustvarjalnost

Čeprav ni bilo lahko, je Veronici Benedetti to uspelo: pri 14 letih je izbrala višjo šolo, iz katere je lahko odnesla največ. Odličnjakinja iz Škednja je z najvišjo oceno maturirala na smeri Uprava, finance in marketing (UFM) tehniškega zavoda Žige Zoisa. To potrjuje tudi njena univerzitetna izbira, saj je Veronica izbrala smer ekonomije na tržaški univerzi, še najraje pa bi se v prihodnosti posvetila marketingu.

Na maturi se je za prvo pisno nalogo odločila, da bo pisala literarni tip naloge in analizirala odlomek iz Kocbekove Črne orhideje. »Njegovo delo smo obravnavali tudi v šoli, tako da izbira ni bila težka. Seveda sem njegov lik in literaturo povezala tudi z Borisom Pahorjem in njegovim ustvarjanjem in tako popolneje obravnavala tisto literarno obdobje,« je razložila Veronica.

Pri drugi pisni nalogi, ki je bila specifična za vsako šolsko smer, so se na smeri UFM ukvarjali z gospodarskim poslovanjem, ki so mu v zadnjem letniku posvečali kar osem šolskih ur tedensko s tremi različnimi profesorji. V maturitetni nalogi so morali pripraviti bilanco ter odgovarjati na vprašanja s področja marketinga in organizacije podjetja.