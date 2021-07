Rada ima jezike in književnost

»Tistega dne sem bila jaz prva na vrsti,« začne pripovedovati Rebecca Ambrosini in v njenem načinu podajanja takoj zasledimo, da veliko bere. Morda tudi rada piše. »Malo treme sem seveda imela, sicer sem se prav kmalu umirila, ker sem v resnici bila pripravljena tako za elaborat kot za snov, ki smo jo morali znati na izpitu,« nadaljuje.

Res jo književnost zanima: na maturi je kot osebno temo obravnavala simboliko rumene barve v ruski in nemški literaturi. »Ta barva me je presenetila s svojimi številnimi pomeni. Spoznala sem njeno pravo lastnost, to je velika razdvojenost,« pripoveduje Rebecca. »Kadar pomislimo na rumeno barvo, jo vsi povežemo s soncem in pozitivnimi lastnostmi, medtem ko mnogokrat predstavlja v književnosti laž ali smrt.«

Poznavalka največjih klasikov, ki se ukvarja tudi s plesom, bo svoj študij nadaljevala na področju književnosti ali pa na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer bi se najraje učila nemščino in ruščino. »Predvpis na ljubljansko univerzo sem že poslala. Sicer bom tudi opravila vstopni izpit tukaj v Trstu,« pove in doda, da bo še nekaj časa pretehtala obe možnosti.