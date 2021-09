Radi bi, da bi avtobusi pogosteje zapeljali k njim

Počutijo se na koncu sveta, čeprav živijo pičlih trinajst kilometrov od Trsta. Prebivalci repentabrske občine, ki so se naveličali številnih pomanjkljivosti javnega prevoza in dolgega čakanja na avtobus, so zbrali več kot 300 podpisov za okrepitev avtobusne linije št. 42. Peticijo so izročili županji Tanji Kosmina, ki jo je včeraj predala pristojnim na Deželi FJK, to je Centralni direkciji za infrastrukturo in prostor. Delegacijo občanov in občank je sicer sprejela že pred časom. Prošnjo je v vednost posredovala tudi podjetju za mestni potniški promet Trieste Trasporti oziroma TPL.

Glavna zahteva je ena: da bi vse vožnje avtobusa št. 42, ki iz Trsta vozi proti Proseku in Opčinam, vedno segle tudi do vasi in zaselkov na tem delu Krasa. Trenutno namreč ta tja privozi le občasno, izmenične povezave do Repna, Cola in Fernetičev so predvidene le ob točno določenih urah. Med eno vožnjo in drugo pogosto preteče ena ura ali dve, ob nedeljah in praznikih celo več. Avtobus zvečer skozi Repen zadnjič zapelje najkasneje ob 20.30, medtem ko se do Opčin in Proseka pride tudi v kasnejših urah, so navedli.