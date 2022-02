Radovedna proza za radovedne gledalce

Na pot proze, pravzaprav radovedne proze se v prihodnjih mesecih podaja gledališče Miela. Radovedne, pravzaprav bo lahko napisali tudi nenavadne, bizarne, samosvoje, take, ki že trideset let kroji dogajanje na odru teatra na nabrežju, in prav gotovo take, ki odgovarja okusom ravno tako radovednega občinstva.

Da gre za leto eksperimentiranja in inovacije, je na včerajšnjem srečanju z novinarji namignil predsednik teatra Enzo D’Antona, ki se je navezal na pandemijo, ki je tako vsiljivo vdrla v naša življenja. Primerjal jo je vojni, ki vsakič prinese neke spremembe, ki so bile v tem primeru takojšnje, saj je covid prinesel kulturni pospešek, katerega izraz je ravno radovedna proza. Nastopanje v živo je pogrešal igralec Alessandro Mizzi, ki je s Sabrino Morena, ki se je oglašala na daljavo, predstavil deseterico predstav, ki se poglabljajo v nemirno in včasih nelagodno realnost s kančkom ironije ali satire, da bi vse prenašali boljše.

Na oder bo 10. februarja s predstavo La giovinezza è sopravvalutata (režija Gioele Dix) prvi stopil Paolo Hendel, ki se je včeraj oglasil z videoposnetkom. Humorno se bo lotil tretjega starostnega obdobja, upada rojstev in staranja družbe. 17. februarja bo na vrsti A-men. Gli uomini, le nuove religioni e altre crisi z milanskim komikom Walterjem Leonardijem, ki bo ponudil svoj pogled na brezizhodno dogajanje.