Rahel porast števila prvošolcev

Na začetku februarja se nam običajno ponudi nek prvi zametek tega, kar bo novo šolsko leto oz. kdo vsega bo sedel v šolske klopi. 31. januarja je namreč potekel rok za spletno vpisovanje v prve letnike, se pravi za izbiro šole – osnovne, nižje ali višje srednje – in učnih smeri. Medtem ko podatki za vrtce, osnovne in nižje srednje šole še niso popolni, so tisti za višje šole že dokaj jasni, čeprav ne ravno verodostojni, kot so potrdili ravnatelji, saj je do začetka pouka na vrsti še veliko premikov ...

Kaj se obeta v novem šolskem letu 2020/2021? Po sedanjih podatkih lahko ocenimo, da bomo priča rahlemu porastu števila dijakov, ki bodo prvič prestopili višješolski prag – teh bo skupno 136 (lani jih je bilo 118). Najbolj kričeč je podatek za znanstveno smer liceja Prešeren, kjer je v primerjavi z lanskim letom število prvošolcev kar podvojeno, kar velja tudi za humanistično smer liceja Slomšek in za mehansko smer zavoda Stefan.