Ranjen taval po Opčinah in se zlagal, da ga je oropal tujec

Karabinjerjem je dejal, da ga je oropal tujec, vendar ni bilo res. Pred nekaj dnevi je štiridesetletni moški z veliko ureznino na laktu pozno ponoči taval po Opčinah. Njegov korak je bil negotov, zgledal je pijan, tako da so ga ustavili in ga vprašali, če je vse v redu. Med kontrolo so hitro opazili, da je ranjen. Poklicali so na pomoč zdravstveno osebje in ga medtem vprašali, kaj se je zgodilo. Štiridesetletnik jim je odgovoril, da se mu je pred nekaj minutami na cesti približal tujec, ki ga je skušal oropati. Branil se je pred napadom in sta se začela tepsti, jim je povedal. Napadalec naj bi med pretepom iz žepa potegnil nož oziroma oster predmet in ga ranil. Takoj zatem pa naj bi zbežal. Njegova pripoved jih ni prepričala, ker je več delov zgodbe bilo nejasnih in kaotičnih. Moški je obenem učinkoval odsotno. Ko so mu na katinarski bolnišnici oskrbeli rano, so karabinjerji tržaškega pokrajinskega poveljstva odkrili, da so njihovi openski kolegi večkrat posegli, ker se je doma nasilno kregal s partnerko. Ko so odšli v njegovo stanovanje, so na tleh opazili krvave sledove in s krvjo umazan nož. Tedaj jim je bilo dokončno jasno, da do ropa ni nikoli prišlo. Izkazalo se je tudi, da je v krvi imel 2,38 promila alkohola.