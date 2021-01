Ranjeni divjadi je treba pomagati

Danes zjutraj okoli 7.30 je na pokrajinski cesti med Križem in Nabrežino ležal poginjajoč mladič srne. Žival je najbrž malo pred tem zbilo kako vozilo, voznik pa ni poklical na pomoč, temveč je ranjeno srno pustil poginjati na cestišču. Mimo se je pripeljala Loredana Nordio, ki je opazila žival in odtipkala številko 112, medtem ji je na pomoč priskočil voznik kombija, ki je s svojim vozilom zaščitil žival. Kmalu je mimo pripeljalo vozilo policije. Policisti so pomagali preusmerjati promet, medtem pa je zadruga Arca odpeljala povoženo žival.

Loredana Nordio se je pozneje na Facebooku zahvalila službi za pomoč živalim in policistom, in sicer za njihovo pripravljenost ter odzivnost, pri čemer je voznike opozorila, naj po Krasu, kjer je verjetnost srečanja divjadi na cesti velika, vozijo previdno, še posebej pa naj bodo pozorni v večernih in zgodnjih jutranjih urah. »Ko na cesti naletimo na povoženo žival, bi se morali ustaviti in ji nuditi pomoč. Koliko vas stane izgubiti deset minut svojega življenja, če pri tem poskusite rešiti drugo življenje?« je zapisala.