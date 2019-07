Raoul Pupo slavnostni govornik ob 99-letnici požiga Narodnega doma

Tržaški zgodovinar Raoul Pupo bo slavnostni govornik na slovesnosti ob 99-letnici požiga Narodnega doma, ki bo v soboto, 13. julija, ob 9.30 v organizaciji SKGZ in SSO. Spominske prireditve se bo udeležil tudi slovenski predsednik Borut Pahor, svojo prisotnost med drugimi napovedujejo senatorka Tatjana Rojc, tržaški župan Roberto Dipiazza, podpredsednik deželne vlade FJK Riccardo Riccardi, minister RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik, slovenski veleposlanik v Italiji Bogdan Benko, generalni konzul RS v Trstu Vojko Volk, predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul in slovenski poslanec Felice Žiža.