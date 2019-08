Rast števila potnikov za hidrogliser

Na četrtem pomolu se je promet potnikov, ki proti Istri in Kvarnerju potujejo z gliserjem družbe Liberty Lines iz Trapanija, letos povečal za 30 odstotkov glede na leto prej. To je dokaz, da so domačini in turisti z navdušenjem sprejeli gliser, s katerim se je mogoče izogniti gostemu cestnemu prometu in zastojem na meji s Hrvaško. Najbolj priljubljeni destinaciji potnikov sta Rovinj in Mali Lošinj, sledi Piran, do kamor je iz Trsta potrebne slabe pol ure, najmanj zanimanja pa ladijska družba letos beleži za Poreč. Struktura potnikov je pisana: na Mali Lošinj hodijo starejši pari, v Poreč pa predvsem mladi ljudje s kolesi.

S temi podatki je postregla direktorica tržaške izpostave družbe Liberty Lines Grazia Palmisano. Za Primorski dnevnik je povedala, da je Dežela FJK junija letos z njihovo ladijsko družbo sklenila triletno koncesijsko pogodbo za prevažanje potnikov na relaciji Trst-Piran-Poreč-Rovinj-Mali Lošinj.

Družba Liberty Lines, ki ima 25-letne izkušnje z notranjimi in mednarodnimi pomorskimi prevozi in ki povezuje 31 destinacij v Sredozemlju, ima ambiciozne načrte tudi za prihodnje leto. Letos bo Sofia M vozila do 29. septembra, prihodnje leto pa bi ta termin radi podaljšali.