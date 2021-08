Razgrajali so in se upirali

V ponedeljek zvečer je policija ovadila 47-letnega moškega in ženski, stari 52 oz. 40 let. Trojica se je zbrala v nekem stanovanju v Ul. Tesa in očitno hrupno praznovala, tako da je na interventno številko 112 prišlo nekaj klicev. Na prizorišče je prišla policijska patrulja, ki je potrkala na vrata stanovanja. Policistom je odprl moški, ki ga je njihova prisotnost očitno zmotila: zavrnil je zahtevo po utišanju glasbe, prav tako ni hotel pokazati dokumenta oz. posredovati svojih osebnih podatkov. Enako sta storili obe ženski, vsi trije, ki so bili pod vidnim vplivom alkohola, pa so pokazali napadalno vedenje. Medtem so policisti dobili okrepitve, katere je moški grobo žalil in se upiral poskusom policistov, da bi ga pospremili v svoje urade. Na koncu so vse tri ovadili na prostosti zaradi upiranja uradni osebi, povzročitve telesnih poškodb, upiranja zahtevi po posredovanju osebnih podatkov in motenja počitka drugih občanov. Moškega so ovadili tudi zaradi žaljenja policistov.