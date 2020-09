Razgretež pred glavno bolnišnico vsevprek razgrajal

Policija je včeraj zjutraj posredovala na Trgu Ospitale pred glavno tržaško bolnišnico, kjer je 44-letni tržaški občan v vinjenem stanju vsevprek razgrajal. Razgretež je svoj uničujoči nastop začel v tamkajšnjem baru, kjer je na pultu razbil steklenico vina in ga poškodoval ter na tla zalučal nekaj pepelnikov. Pred lokalom se je nato znesel nad taksistom in od njega zahteval deset evrov. Ker mu jih ta ni želel izročiti, ga je zagrabil za majico, nato pa s kolenom udaril v vrata enega od taksijev. Policisti so razgrajača uklenili in ga odvedli na kvesturo, kjer je v ihti poškodoval še nekaj pohištva. Zaradi nasilnega vedenja ga je doletela ovadba, zaradi pijančevanja je dobil še globo.