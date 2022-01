Razkol države želja nacionalistov

»Prišel je čas, da se iz omar povleče zbledele zastave miru. Italija in druge evropske države gledajo na dogajanje na Balkanu brez zanimanja, včasih arogantno,« je danes dopoldne na Trgu Libertà dejal Gianluca Paciucci, predstavnik tržaškega kulturnega društva Tina Modotti-ODV, ki je v sodelovanju z organizacijami Articolo 21 FVG, Cittadine/i della BiH Trieste, Odborom za mir Danilo Dolci, konzorcijem ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà) ter nevladnimi organizacijami Linea d’ombra-ODV, Tenda per la Pace e i Diritti iz Štarancana, UnitedCultures in Un Ponte di corpi priredilo shod z geslom Rešimo Bosno in Hercegovino, rešimo Evropo.

Predstavniki organizacij so opozorili na nacionalistične težnje, ki kalijo mir v Bosni in Hercegovini. Današnje srečanje so priredili, da bi tudi v Trstu pristopili k številnim shodom, ki jih je 10. januarja promovirala skupina Bosna u srcu - La Bosnia nel cuore v Rimu in druge organizacije v Bruslju, Londonu in drugih evropskih mestih.

»Ne smemo dovoliti, da si Bosno in Hercegovino delijo nacionalistična elita, srbska in hrvaška politika, ki so po Daytonskem sporazumu namenoma obdržali nestabilnost v državi. Tukaj smo na vojno na Balkanu pozabili, kot da bi minilo sto let. V Sarajevu pa se vojna še ni končala,« je dejala bosanska novinarka in pisateljica Azra Nuhefendic. Kulturna in verska raznolikost države pa ne sme bit razlog za spreminjanje meja in delitev države, meni predsednik solidarnostnega konzorcija ICS Gianfranco Schiavone. Evropa se rodi in umre v Sarajevu, je leta 1995 dejal italijanski novinar Alexander Langer. Znane besede je povzela Fabiana Martini v imenu združenja Articolo 21 FVG.