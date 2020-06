Razkrinkali združbo kokainskih in heroinskih trgovcev

Policija iz Trsta in Vidma je v dopoldanskih urah zaključila obsežno policijsko akcijo, v sklopu katere so v naši regiji pridržali šest pripadnikov kriminalne združbe, ki so trgovali s kokainom in heroinom. Sodelavce združbe kokainskih in heroinskih trgovcev so prijeli tudi v drugih regijah, skupno so prostost odvzeli 21 ljudem, pet oseb je še na begu. V jutranjih urah so nizozemski organi pregona v Rotterdamu aretirali tudi voditelja združbe, 36-letnega albanskega državljana Kaso Arjana.

Kriminalisti so tako pretrgali dobro organizirano verigo, ki naj bi iz nizozemskega Rotterdama tihotapila kokain in heroin v Italijo. V dveh letih, kolikor naj bi trajala preiskava, ki so jo kriminalisti poimenovali EatEnjoy, so sodelavci združbe, skoraj vsi albanskega porekla, v Italijo pretihotapili med 750 in 800 kilogramov droge, za katero so na črnem trgu zaslužili med sedem in osem milijonov evrov. Furlanija-Julijska krajina je kriminalni združbi služila le kot logistično skladišče, saj so drogo tu samo pretovorili in jo poslali v Veneto, Toskano, Umbrio, Lombardijo in Ligurijo. Minimalno količino kokaina so poslali v Trst, kjer sta z njim prekupčevala 57- in 53-letna zakonca.