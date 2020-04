Razkuževalci: na teren zarana ali pozno zvečer

Tržaška družba I.S.A.Q. je v času covida-19 preusmerila svojo dejavnost. Do marca letos je namreč nudila predvsem tečaje za izvajanje postopka samonadzora nad higieno živil ali svetovala na področju varnosti na delu in podobno. Družba šteje šest zaposlenih in nekaj zunanjih sodelavcev, ki se zdaj mudijo na novem področju čiščenja in razkuževanja prostorov. Med zaposlene sodi 28-letni Diego Geri, doma iz Gročane, ki je kot biolog nastopil službo septembra 2014. Pred šestimi leti vse do februarja letos se je ukvarjal v glavnem s svetovanjem na področju higiene živil in predaval na tečajih.

Kdaj ste preusmerili svoje moči v novo dejavnost?

Takoj po uvedbi omejitvenih ukrepov. Ustvarili smo nov oddelek za čiščenje in razkuževanje poslovnih prostorov, ki so tudi v koronačasu odprti za javnost.

Za katere prostore gre?

Razkužujemo v glavnem markete, majhne in velike trgovine, prostore tovarn in podjetji, ki lahko tudi v izrednih razmerah nadaljujejo s proizvodnjo. Bili smo že v pekarnah, restavracijah, ki dostavljajo na dom, pa tudi v uradih in pisarnah. Naslednji teden se bomo prvič posvetili čiščenju in razkuževanju skupnih prostorov v stanovanjskem bloku. Do nas se obrnejo velika podjetja, pa tudi vsak občan, ki si želi higienske sanacije sob.

Kdaj poteka razkuževanje prostorov?

V akcijo stopimo takoj, ko se delovni urnik obrata ali urada zaključi. Če se le da, opravimo delo čez dan, če pa ne gre drugače, se razkuževanju posvetimo tudi ponoči. Večjim prostorom se posvečamo najmanj tri ure, razkuževanju manjših prostorov pa najmanj eno uro. Prostori pa potrebujejo ponovno čiščenje vsaka dva tedna, predvsem ko se v njih dnevno premika veliko ljudi.

Kdo so vaše stranke?

V glavnem so to podjetja uradov ali drugi prostori, kjer so se pojavili primeri okužb z novim koronavirusom ali kjer sumijo, da so se v njih nahajale okužene osebe. Razkuževanje marketov pa je preventivno. Uslužbenci so namreč v rednem stiku z ljudmi in torej močno izpostavljeni okužbi, zato je redna dezinfekcija površin nujno potrebna. Ob koncu dela oddamo potrdilo z izjavo, ki dokazuje, da je naše delo učinkovito proti covidu-19 in v skladu s prepisi.

Koliko vas sodeluje pri razkuževanju?

Za manjše prostore, na primer 50 kvadratnih metrov, je dovolj ena oseba. V prostoru velikem do 400 kvadratnih metrov lahko delo opravita dve osebi. Večjim prostorom pa se posveča skupina najmanj treh razkuževalcev.

Kako poteka razkuževanje in katero tehnologijo uporabljate?

Pri delu razvijamo dva procesa z dvema strojema. Z ozonatorjem spremenimo kisik v ozon: izredno reaktivna molekula ima močen oksidacijski efekt, ki omogoči razkuževanje zraka in vseh predmetov, ki se v sobi nahajajo. Ta proces je idealen v manjših prostorih. Za večje prostore pa uporabljamo razpršilec razkuževalnih snovi, specifične spojine proti koronavirusu.

Ali so snovi, ki jih uporabljate, nevarne za človeka?

Ne, niso. V trenutku, ko jih razpršimo so lahko za kožo in oči razdražljive, zato se med delom zaščitimo s posebno zaščitno masko in drugimi zaščitnimi sredstvi. Eno uro po opravljanem čiščenju se razpršene kapljice položijo na površine in nimajo negativnih posledic na človekovo zdravje.

Koliko je povpraševanja v tem obdobju?

Trenutno se posvetimo dvema do trem razkuževalnim akcijam na dan, ob nedeljah pa se delo podvoji. Povpraševanje sicer narašča in že opažamo, da je dela iz dneva v dan več.

Kaj pa druge dejavnosti, ki jih je podjetje izvajalo pred pandemijo?

Druge dejavnosti nismo zamrznili. Tečaje in druge storitve ponujamo na daljavo preko spleta, čeprav je povpraševanja za skoraj 80 odstotkov manj. Podjetja, ki v rednih razmerah poiščejo našo storitev so večinoma zaprta in ne vedo, kdaj bodo spet dejavna.

Kako se počutiš v novi vlogi razkuževalca?

Kar v redu, čeprav je delo bolj naporno, predvsem zaradi urnikov. Na teren se odpravljamo zelo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, tudi ob sobotah in nedeljah.