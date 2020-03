V Trstu so danes na delu delavci specializiranega podjetja, ki v sklopu ukrepov za zajezitev okužbe s koronavirusom razkužujejo tržaške trge, ceste in ulice. Naša fotografa sta jih ujela v objektiv na Trgu Goldoni, na Velikem trgu ter na bližnjem območju. Razkuževanje mestnih ulic in trgov je v preteklih dneh napovedala tržaška občinska uprava.