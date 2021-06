Na Cankarja lahko gledamo skozi različne zorne kote, kar se je izkazalo tudi na simpoziju Tržaški Cankar in naše branje, ki ga je v okviru 29. Primorskih slovenističnih dnevov priredilo Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm v sodelovanju s sorodnima društvoma iz Kopra in Nove Gorice decembra 2018 na Opčinah. V lanskem letu so predavanja dobila še dopolnjeno knjižno obliko, in sicer v istoimenskem zborniku, ki je izšel pri založbi Mladika v sodelovanju s Slavističnim društvom (knjiga vsebuje tudi pozneje poslana besedila). Občinstvu je bilo delo prvič predstavljeno v ponedeljek v prostorih TPK Sirena v Barkovljah.

Kot je poudarila urednica založbe Mladika Nadia Roncelli, vsebuje zbornik 21 referatov in esejev, ki ponujajo zelo širok razpon izhodišč za pristop k Cankarjevemu delu. Knjiga ima mozaično zgradbo, ki jo sestavlja več interpretacij in pristopov, od strokovnih do bolj pripovednih. Roncellijeva je opozorila še na dokumentarno in fotografsko gradivo, saj vključuje fotografije Tržačana Francesca Penca, obenem še rokopise, časopisne članke, oglase itd.

Urednica zbornika Marija Kostnapfel se je zaustavila pri avtorjevi navezanosti na Trst (s takratno zaročenko Štefko Löffler se je leta 1908 celo nameraval preseliti v mesto), od koder so potem dela dosegla tudi italijansko občinstvo. Cankar se je obenem zavedal pomena enotnosti slovenskega prostora in torej pretočnosti med posameznimi deli. In v taki luči je nastal tudi zbornik, v katerega so vključeni prispevki avtorjev iz vseslovenskega prostora, je namignila Kostnapflova in dodala, da ni namenjen zgolj stroki, temveč tudi širši publiki.