Gasilci so okrog 13. ure prihiteli v Ul. della Rampa, kjer se je iz zabojnika cisterne ob četrtem vhodu v novo tržaško pristanišče, razlila močno vnetljiva tekočina dietilketon. Gasilci so zavarovali zabojnik in odpravili posledice razlitja. Na kraju so bili tudi posebna enota tržaških gasilcev za jedrsko, biološko, kemijsko in radiološko varnost, osebje pristaniške uprave in policija.