Danes (sreda) ob 9.25 je v industrijski coni med operacijami prenosa tekočih goriv v naftne rezervoarje v Bregu zaradi poškodbe cevi prišlo do razlitja surove nafte, sporoča družba SIOT. Petnajst minut kasneje je stekel izredni postopek, zavarovali so območje in začeli odpravljati posledice razlitja. Stanje je pod nadzorom, sporoča družba SIOT, na kraju so operativne enote.