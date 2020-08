Razpečevalca v hišnem priporu

Tržaški sodnik za predhodne preiskave je dvema razpečevalcema odredil hišni pripor. Gre za Tržačana Paola Pirontija in Goričana - s stalnim bivališčem v Trstu - Duilia Terpina, ki sta policistom že dobro znana. Prvega so sicer aretirali pred enim mesecem, ko je 11. julija povozil tri policiste in bežal po Miramarskem drevoredu do obalne ceste, kjer ga je policija ustavila. Po preiskavi so ugotovili, da je Pironti pri sebi imel 10 gramov hašiša in 100 gramov kokaina, ki jih je med begom odvrgel na cesto. Tudi na domu je hranil približno 24 gramov kokaina.

Preiskava se je začela že januarja letos, ko je Pironti stopil do lokalne policije in se predstavil kot žrtev groženj. Že takrat so kriminalisti ugotovili, da se okrog 47-letnega odvetnika premika cela vrsta nepriporočljivih ljudi, med katerimi tudi Duilio Terpin, katerega je leta 2013 policija aretirala v okviru večje policijske akcije Topazio 2013, ko sta finančna straža in tržiška lokalna policija aretirali skupino razpečevalcev, ki je pri sebi imela 9 kilogramov kokaina.

Kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da sta razpečevalca prodajala drogo tudi med koronavirusno prepovedjo premikanja čez občinske meje. Kokain, heroin, hašiš in marihuano sta prav tako kupovala v času izrednih razmer, se za nakup večkrat odpeljala čez državno mejo, prečkala stranske prehode ali se v Slovenijo podala kar po gozdnih poteh.