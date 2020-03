Razpečevati je nameraval marihuano

Kriminalisti tržaške kvesture so konec preteklega tedna aretirali 19-letnega Tržačana, pri katerem so našli marihuano, ki jo je mladenič nameraval razpečevati. Policija ga je izsledila na podlagi nadzornih dejavnosti, ki jih je opravila pri Sv. Ivanu, pri čemer je pretekli petek v Ul. Giulia opazila mladeniča, kateremu se je približalo več vrstnikov, med njimi so bili tudi mladoletni. Po krajšem pogovoru so vsi oprezno šli za njim, policisti pa so naposled 19-letnika ustavili in pregledali, pri čemer so pri njem našli 15 zavojčkov marihuane, ki so skupno tehtali več kot 30 gramov, poleg tega pa še 300 evrov v gotovini. Sledila je preiskava stanovanja, kjer so odkrili drugih 35 gramov marihuana in precizno tehtnico. Od tod aretacija in hišni pripor za mladeniča, ki je na razpolago tožilstvu.