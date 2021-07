Razpeta med znanostjo in humanistiko

»Stotice sploh nisem pričakovala. Odlika me je povsem presenetila.« S temi besedami je Alja Furlan, prva izmed letošnjih odličnjakinj na maturi, ki vam jo predstavljamo, pokomentirala svoj uspešen zaključek petletnega študija. Le tega je okronala s suverenim ustnim nastopom pred maturitetno komisijo, ki je bil po Aljinem mnenju edini možen način izvedbe mature glede na koronavirusne razmere.

»Sprva sem bila kar prestrašena, kmalu pa sem se tudi po zaslugi profesorjev sprostila in prepričano nastopila,« je razložila 19-letnica, ki je ustni preizkus začela s t.i. elaboratom. Le-ta je bil za dijake na znanstveni smeri enak. Vsi so morali namreč reševati vaje iz matematike in fizike, glavno temo pa je vsak lahko razvil na svoj način.

S študijem na znanstveni smeri je Alja, sicer tudi uspešna odbojkarica združene ekipe Zalet Dvigala Barich, kar zadovoljna. Če pa bi se morala spet odločati o višji srednji šoli bi najbrž izbrala drugače: »Z leti sem ugotovila, da mi od znanstvenih bolj ležijo humanistični predmeti. Če bi spet izbirala bi se najbrž odločila za klasično smer na Liceju Prešeren.«

Razpon med znanstvenim in humanističnim svetom je pri Alji očiten tudi pri izbiri univerzitetnega študija. Zlata maturantka se namreč še odloča med študijem Etnologije in kulturne antropologije na »Filofaksu« v Ljubljani ali pa za študij zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvo v slovenski prestolnici. Do te odločitve pa si bo Alja prav gotovo najprej privoščila zaslužen poletni oddih, z naslednjim letom pa se bo morda preizkusila tudi v petju pri Ženski vokalni skupini Barkovlje.