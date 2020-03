Razpleta se drama »ujetih« Ukrajincev

Drama stoterice ukrajinskih državljanov, ki je od noči na petek pri Fernetičih ujeta v žepu med slovenskimi in italijanskimi ukrepi za zajezitev epidemije novega koronavirusa, naj bi se razpletala. Po besedah ene izmed potnic so od sodelavca ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega prejeli zagotovilo, da jih bodo v Trevisu to noč gostili v nekem hotelu, nakar naj bi jutri lahko odpotovali z letalom v domovino.

Zaradi blokade, ki jo je na meji postavila Slovenija, je od 1. ure ponoči na meji čakalo okrog sto ukrajinskih državljanov (med njimi dva otroka) z raznih koncev Italije, ki so se vračali v domovino zaradi posledic koronavirusa. Nekaterim bo kmalu zapadlo trimesečno dovoljenje za prebivanje v Italiji, drugim so v tej državi zmanjkali pogoji za delo in torej dohodki, zato so se odpravili proti domu, med njimi so tudi osebe, ki v Italiji živijo že dolga leta.