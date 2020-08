Razstava Gaetana Kanizse v Revoltelli

Gaetano Kanizsa je eden pomembnih znanstvenikov in umetnikov iz Trsta. Ker v svojem delu združuje tako znanost kot umetnost, se lepo sklada s festivalom Science in The City Festival (ESOF2020). Zato so v muzeju Revoltella pripravili razstavo njegovih del, ki bo na ogled od 25. avgusta do 30. septembra.

Danes so na novinarski konferenci predstavili razstavo, naslovjeno I miei pùpoli. Gaetano Kanizsa scienziato e artista. »Pùpoli« je Kanizsa imenoval svoje nove izume v zvezi z vizualno umetnostjo. Razstava je nastala v okviru ESOF2020, organizirala pa jo je tržaška univerza. Kanizsa je bil namreč od leta 1953 profesor na tržaški univerzi, bil pa je tudi začetnik tržaške šole eksperimentalne psihologije, poleg znanosti pa se je zanimal za umetnost in bil tudi sam slikar.

Na novinarski konferenci je najprej spregovorila Laura Carlini Fanfogna, ki je v tržaški občini odgovorna za občinske muzeje. Dejala je, da je ta razstava zelo pomembna, saj hočejo valorizirati pomembne Tržačane, kar Kanizsa zagotovo je.

Nato so besedo prevzeli trije kuratorji razstave Carlo Fantoni, Walter Gerbino in Paolo Bernardis, ki so profesorji na tržaški univerzi na oddelku za vede o življenju. Ta je organiziral razstavo v sodelovanju z Uradom za širjenje informacij tržaške univerze in Divulgando Srl.

Na razstavi si je mogoče ogledati več kot 30 umetnin Gaetana Kanizse, ki so razdeljena na osem delov in sledijo prepletu njegovih znanstvenih raziskav in umetniške produkcije Kanizse. Razstavo bodo odprli v torek, 25. avgusta ob 17. uri, vendar je udeležba možna samo z vabilom. Na ogled bo od 26. avgusta do 30. septembra med 9. in 19. uro (razen ob torkih). Ob ponedeljkih in četrtkih bodo med 16. in 17. uro na voljo tudi vodeni ogledi, za rezervacijo je potrebno pisati na kanizsa.pupoli@units.it. Ogled razstave je brezplačen.