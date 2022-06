Razstava, koncert in gledališče ob obletnici Jake Štoke

»Da smo danes to, kar smo, se moramo zahvaliti tudi našim prednikom, ki so orali ledino na kulturnem, socialnem, gospodarskem in narodnem področju: prav je, da spomin nanje ne usahne.« Ta misel je vodila člane Slovenskega dramskega društva Jaka Štoka s Proseka in Kontovela, ki se bodo letos spomnili 155. obletnice rojstva in 100. obletnice smrti Kontovelca, po katerem nosi društvo ime.

Prvi dogodek, posvečen tej obletnici, je bil majski nastop društvene osnovnošolske gledališke skupine, ki je po dolgem premoru uspešno postavila na oder igro Obuta mačka, v naslednjih mesecih pa bo na sporedu več prireditev, ki bodo potekale v znamenju spomina na preteklost, s pogledom v prihodnost.Jutri bo ob 20. uri odprtje razstave na prostem o življenju in delu Jake Štoke: po središčnih kontovelskih ulicah bodo na nekaterih hišah viseli panoji, ki bodo krajane in obiskovalce opozarjali na lik domačina, zaslužnega na kulturnem in gospodarskem področju. Razstava bo na ogled do pozne jeseni, na razpolago pa bo tudi priložnostna zgibanka.

V torek, 28. junija, ob 21. uri bo na prizorišču s pogledom na morje – v Parku miru na Kontovelu (zraven kontovelskega pokopališča) – koncert Giorgio Gaber(ščik) - od popevk do teatrskih pesmi, na katerem bosta znana glasbenika Miran Košuta in Jani Kovačič predstavila pesmi enega najboljših italijanskih kantavtorjev, katerega oče je bil slovenskih korenin. Pesmi je v slovenščino prevedel Miran Košuta.

Ljubitelji gledališča, ki se mu je Jaka Štoka predajal z vsem srcem, bodo gotovo cenili premiero njegove igre Anarhist v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča. V Parku miru bo v sredo, 27. julija, ob 21. uri zaživela priredba v režiji Jasmin Kovic. Ponovitvi bosta v četrtek, 28., in v petek, 29. julija, ravno tam in ob isti uri. V primeru slabega vremena bodo premiera in ponovitvi v Kulturnem domu Prosek – Kontovel.