Razstrelili bankomat poštnega urada v Nabrežini (foto)

Razstrelili so bankomat poštnega urada v Nabrežini, t.i. postamat in pobegnili s po uradno nepotrjenih informacijah približno 50.000 evri. Do eksplozije naj bi prišlo okoli 2. ure ponoči, neznanci pa so imeli kar nekaj časa na voljo za beg, saj naj bi hrup ne prebudil oz. prestrašil nobenega občana. Tatvino je tako danes zjutraj »odkrila« direktorica poslovalnice, ki je takoj obvestila policiste in karabinjerje. Tatovom je uspelo odnesti veliko bankovcev – po prvih informacijah za skupnih 50.000 evrov –, poleg tega pa je eksplozija povzročila večjo materialno škodo tudi na tamkajšnji stavbi, tako da bo nabrežinski poštni urad v prihodnjih dneh predvidoma zaprt.

Gre sicer le za zadnji primer tovrstnega kaznivega dejanja v naših krajih, saj so v Furlaniji Julijski - krajini v preteklih mesecih razstrelili bankomata v Červinjanu in Romansu, na Primorskem je podobna usoda novembra doletela bankomat na Škofijah, sredi oktobra tistega v Črničah, junija pa tistega v Senožečah.