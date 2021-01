Rdeči križ: iz Trsta pomoč za Petrinjo

Na Trgu Sansovino 3 je 8. in 9. januarja Rdeči križ začel zbirati pomoč za žrtve potresa v Petrinji in sosednjih območjih na Hrvaškem. Da imajo ljudje veliko srce, je bilo razumeti takoj, saj se je marsikdo pripeljal pred sedež RK in iz prtljažnika privlekel več najlonskih vreč. Zbrane donacije bodo dostavili Rdečemu križu iz Buj, ki bo poskrbelo za porazdelitev končnim uporabnikom.

Danes, v nedeljo, 10. januarja, so s tržaškega Rdečega križa sporočili, da so zbrali že šest ton živil, izdlekov za osebno higieno in zaščitne opreme: presegli so pričakovano količino materiala in zato so zbiranje pomoči prekinili. Sedaj je na vrsti faza inventarja, zatem pa pakiranje.