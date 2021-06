Rebalans pravi finančni manever

Bolj kot sprememba proračuna pravi finančni manever. Tako je včeraj dopoldne tržaški podžupan in odbornik za proračun Paolo Polidori v tržaški mestni hiši pohvalil zadnje napore občinske uprave. Vredna je namreč kar 38 milijonov evrov in zavzema vse resorje občinskega delovanja. Rebalans načrta dohodkov in prihodkov je predstavii na tiskovni konferenci, ki so se je udeležili občinski odbor v skoraj popolni sestavi, vodje svetniških skupin desnosredinske večine in seveda župan Roberto Dipiazza. Slednji je proračun ocenil za »izjemno pozitivnega in brez dolgov«. Skratka takega, ki mu lahko v negotovih koronavirusnih časih zavida marsikatero italijansko mesto, je dejal.

Milijon 100.000 evrov so odšteli za kulturo in turizem, milijon 700.000 evrov pa za obnovo gledališča Verdi. Približno 3,8 milijona evrov so namenili vzdrževalnim delom na osnovnih in nižjih srednjih šolah, 2,4 milijona pa za pristojbine za ravnanje z odpadki (Tari). Podjetja bodo namreč zaradi s pandemijo povezane gospodarske krize letos spet oproščena spremenljivega dela davka. Isto velja tudi za davek za uporabo javne površine. Več kot tri milijone in pol evrov so zagotovili protipotresni varnosti občinske palače. Obnova Trga sv. Antona in bližnjih ulic bo deležna milijona evrov, pol milijona pa so odšteli za ureditev novega krožišča v bližini nakupovalnega središča Torri d’Europa. Iste vsote bo deležna tudi okrepitev videonadzora, ki s prometno varnostjo spada med prioritete tržaške občinske uprave.